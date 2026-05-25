Apuñalan a hombre durante riña en colonia Santa Lucía

Morelos, Coah.- Un hombre de 45 años de edad resultó lesionado por arma blanca la tarde del sábado, luego de registrarse una riña en la colonia Santa Lucía del municipio de Morelos, informó Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido alrededor de las 12:25 horas, luego de recibirse una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona herida en dicho sector.

Al arribar al lugar, paramédicos localizaron a Heriberto N, de 45 años, tirado boca abajo y con dos heridas punzocortantes: una en el pecho del lado derecho y otra debajo de una costilla, por lo que de inmediato le brindaron atención para contener la hemorragia.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado al Centro de Salud de Morelos y más tarde al Hospital General de Allende, donde quedó bajo observación médica para una valoración especializada.

Detalles confirmados

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, por lo que el caso quedó bajo la investigación correspondiente.