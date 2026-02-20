Alarma en Tacos Alán Confunden convulsiones con flamazo

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y rescate se registró la mañana de este viernes en la taquería "Tacos Alán", ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia La Palma, luego que se reportara a una mujer presuntamente lesionada por un flamazo en el área de cocina.

El llamado al Sistema Estatal de Emergencias ingresó alrededor de las 11:20 horas, alertando sobre una trabajadora que habría sufrido quemaduras tras un incidente con una estufa, lo que generó la rápida respuesta de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

No obstante, al llegar al establecimiento, situado en el cruce con la calle Nuevo León, las autoridades fueron informadas de que la situación era distinta a la reportada inicialmente. La mujer no presentaba quemaduras, sino que había sufrido un episodio de convulsiones mientras se encontraba laborando.

La trabajadora fue identificada como Leticia Medina, de 50 años de edad, quien repentinamente comenzó a convulsionar, causando alarma entre empleados y comensales.

En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes desayunaban en el negocio y al percatarse de la emergencia actuaron de inmediato. Los oficiales la auxiliaron y, sin esperar la llegada de una ambulancia, la subieron a una unidad oficial para trasladarla con prontitud a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo atención médica especializada.

Posteriormente, autoridades municipales dialogaron con la encargada del establecimiento, quien confirmó que Leticia había sido llevada a bordo de una patrulla de la Guardia Nacional para recibir atención urgente.

Paramédicos de Cruz Roja que acudieron tras el reporte fueron informados de que la paciente ya había sido trasladada y que su estado de salud no era considerado grave. Tras verificar que no existía riesgo alguno en el inmueble, los elementos preventivos se retiraron del sitio.

Detalles confirmados

El incidente, que en un inicio fue reportado como un posible accidente por fuego, quedó finalmente en una emergencia médica que fue atendida oportunamente gracias a la rápida intervención de los oficiales federales.