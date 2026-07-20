Hombre es apuñalado en Allende; buscan al presunto agresor, su propio hermano

ALLENDE, COAH.– Un hombre fue hospitalizado en estado delicado luego de ser presuntamente agredido con un arma blanca al interior de un domicilio de la colonia San Tito, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad durante las últimas horas.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Alejandro Garza, donde la víctima, identificada como Juan Francisco Trujillo, presuntamente fue atacada por su hermano, Alfonso Menchú Trujillo, quien tras el incidente huyó del lugar.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Allende. El diagnóstico preliminar indicó una herida de aproximadamente tres centímetros en el dedo índice de la mano derecha, además de dos lesiones penetrantes en el costado izquierdo, una de ellas con exposición de epiplón, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

Debido a la gravedad de las lesiones, se realizan las gestiones para trasladar al paciente a un hospital de mayor capacidad, donde será sometido a una intervención quirúrgica.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable.