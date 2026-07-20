Viven con fervor fiestas de Santiago

La Parroquia Santiago Apóstol inició la celebración de sus fiestas patronales con la tradicional carrera, una kermés y actividades religiosas que culminarán el próximo 25 de julio.

Con la edición número 17 de la tradicional carrera atlética, la Parroquia Santiago Apóstol dio inicio este domingo a la fiesta popular de sus celebraciones patronales, que incluyen kermés, coronación de la reina y baile, previo a la solemnidad litúrgica del próximo 25 de julio. El párroco Néstor Martínez explicó que la carrera forma parte de las actividades organizadas en honor a Santiago Apóstol, santo patrono de Monclova, y señaló que la fiesta popular se realiza el domingo previo a la celebración litúrgica para facilitar la participación de las familias. "Hoy celebramos la fiesta popular con la carrera, la kermés, la coronación de la reina y el baile; el próximo sábado 25 de julio viviremos la fiesta litúrgica de Santiago Apóstol", expresó.

Informó que ese día la celebración eucarística será presidida por el obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García. Como parte del novenario, diariamente se celebran Laudes a las 6:30 de la mañana y posteriormente la Santa Misa, donde este año el tema central es el agradecimiento a Dios y la conmemoración del centenario del inicio de la Guerra Cristera. El sacerdote explicó que durante las reflexiones se recuerda el testimonio de los mártires que defendieron su fe, con el propósito de fortalecer la vida espiritual de las nuevas generaciones. Añadió que el lema de la carrera de este año fue "¡Viva la fe!", como un llamado a mantener viva la identidad cristiana en un contexto donde cada vez resulta más difícil acercar a las personas a la vida religiosa.

Destacó que la parroquia representa las raíces históricas y espirituales de Monclova, al ser considerada la iglesia madre de la ciudad y contar con 338 años de historia, cuya fundación oficial, de acuerdo con los registros de la Diócesis de Saltillo, se conmemorará el próximo 21 de septiembre. Asimismo, recordó que las celebraciones religiosas coinciden con las festividades por el aniversario de la fundación de Monclova, el 12 de agosto, por lo que invitó a los habitantes a fortalecer el sentido de identidad en torno a Santiago Apóstol.

Durante la jornada dominical también celebró la participación de cientos de corredores y familias, destacando que la unidad de los monclovenses es fundamental para seguir construyendo una mejor comunidad. Como parte del programa del novenario, este domingo la misa de las 11:00 horas fue presidida por el padre Gonzalo Siller, sacerdote originario de Monclova e incardinado en una diócesis de Estados Unidos, quien aprovechó su estancia vacacional para participar en las celebraciones. Además, anunció que el próximo martes la parroquia recibirá la visita de monseñor Eugenio Lira Ramos Delgado, obispo auxiliar de Monterrey y originario de Monclova, quien celebrará la misa de las 19:00 horas dentro del programa religioso.