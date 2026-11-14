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Coahuila

Muere hombre atropellado en carretera federal 57, en Allende

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en la carretera federal 57; una camioneta de transporte fue señalada como la unidad involucrada.

Por Alberto Ibarra - 14 noviembre, 2026 - 02:58 p.m.
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      ALLENDE, Coahuila - Un hombre perdió la vida tras ser atropellado sobre la carretera federal 57, a la altura del acceso a la colonia Ignacio de Allende, accidente que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

      Al arribar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada.

      Circunstancias del Accidente

      En el lugar fue localizada una camioneta tipo van, color blanco, de la empresa Transportes López, con número económico 3, que presentaba daños considerables en la parte frontal y fue señalada preliminarmente como la unidad involucrada.

      De acuerdo con información inicial, después del impacto, otros vehículos pesados habrían pasado sobre el cuerpo de la víctima, un dato que deberá ser esclarecido por las autoridades durante las investigaciones.

      Investigación en Curso

      Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos. Las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades permanecen bajo investigación.

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