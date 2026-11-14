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Coahuila

Detienen a joven señalado por asalto violento a tienda OXXO en Zaragoza

Un joven de 21 años fue arrestado tras asaltar una tienda OXXO y herir a una empleada.

Por Alberto Ibarra - 14 noviembre, 2026 - 02:57 p.m.
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      ZARAGOZA, Coahuila - Un joven de 21 años fue detenido como presunto responsable de un asalto con violencia a una tienda OXXO ubicada en la zona centro de Zaragoza, donde una empleada de 50 años resultó lesionada con un objeto punzocortante.

      Detalles del asalto

      El robo ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada del viernes 13 de noviembre, en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles E. Carranza y Zaragoza. De acuerdo con el testimonio de la trabajadora, un individuo ingresó al negocio, la amenazó y exigió el dinero de la caja registradora.

      Ante la resistencia de la empleada, el sujeto presuntamente la atacó con un cuchillo y le provocó una lesión en la mano derecha. Posteriormente, tomó mil 700 pesos en efectivo y huyó del lugar.

      Arresto del sospechoso

      Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Mando Coordinado desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener a José "N", de 21 años, señalado como probable responsable del atraco.

      El joven fue trasladado a la comandancia y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que llevará a cabo las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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