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Coahuila

Alertan vecinos por obra inconclusa cerca de una escuela en Allende

Habitantes piden atención urgente a una obra inconclusa que representa un riesgo para estudiantes y peatones.

Por Alberto Ibarra - 14 noviembre, 2026 - 02:55 p.m.
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      ALLENDE, Coahuila - Una obra inconclusa cerca de un plantel educativo mantiene la preocupación entre vecinos de Allende, quienes advierten sobre el riesgo que representa para estudiantes, padres de familia y peatones que diariamente transitan por el sector.

      De acuerdo con los habitantes, personal acudió anteriormente a revisar las condiciones del lugar, pero se retiró sin realizar trabajos para resolver el problema, por lo que la situación continuaba sin una solución visible.

      Riesgos para estudiantes y peatones

      Los vecinos consideran que la cercanía con una escuela hace necesario atender el caso con prioridad, debido a que niñas y niños podrían estar expuestos a algún accidente, especialmente durante los horarios de entrada y salida de clases.

      Ante esta situación, solicitaron que se retomen los trabajos y se corrijan las condiciones del área para evitar riesgos a quienes viven o transitan por el sector.

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