Alertan vecinos por obra inconclusa cerca de una escuela en Allende

ALLENDE, Coahuila - Una obra inconclusa cerca de un plantel educativo mantiene la preocupación entre vecinos de Allende, quienes advierten sobre el riesgo que representa para estudiantes, padres de familia y peatones que diariamente transitan por el sector.

De acuerdo con los habitantes, personal acudió anteriormente a revisar las condiciones del lugar, pero se retiró sin realizar trabajos para resolver el problema, por lo que la situación continuaba sin una solución visible.

Riesgos para estudiantes y peatones

Los vecinos consideran que la cercanía con una escuela hace necesario atender el caso con prioridad, debido a que niñas y niños podrían estar expuestos a algún accidente, especialmente durante los horarios de entrada y salida de clases.

Ante esta situación, solicitaron que se retomen los trabajos y se corrijan las condiciones del área para evitar riesgos a quienes viven o transitan por el sector.