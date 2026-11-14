Construyen dos techumbres escolares en Zaragoza y Allende con inversión de 7 millones

ZARAGOZA, Coahuila - Un total de 798 estudiantes de secundaria en Zaragoza y Allende serán beneficiados con la construcción de dos techumbres escolares, proyectos que representan una inversión conjunta de 7 millones de pesos.

Inversión en Infraestructura Escolar

Una de las obras se desarrolla en la Escuela Secundaria General "Eva Sámano de López Mateos", en Zaragoza, donde se destinan 3.5 millones de pesos para beneficiar a 515 alumnos.

La segunda techumbre comenzó a construirse en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 "Eduardo I. Montemayor González", en Allende, con una inversión de otros 3.5 millones de pesos para atender las necesidades de 283 estudiantes.

Beneficios para la Comunidad Educativa

Ambos proyectos forman parte del programa estatal de 100 Techumbres Escolares para Coahuila, que contempla una inversión global de 313.7 millones de pesos.

Con estas obras, las comunidades escolares contarán con espacios protegidos del sol y la lluvia para realizar actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas, además de mejorar las condiciones de convivencia fuera de las aulas.