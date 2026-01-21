Localizan a hombre sin vida en la colonia Presidentes de Allende

Allende, Coah.— Autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre, quien fue localizado al interior de un domicilio deshabitado, propiedad de un familiar, en la colonia Presidentes del municipio de Allende.

De manera preliminar, trascendió que se trata de un masculino que presuntamente atentó contra su propia integridad, al parecer tras atravesar por un cuadro emocional complicado. El cuerpo habría permanecido varias horas en el lugar antes de ser encontrado.

Acciones de la autoridad

Elementos de seguridad y corporaciones de auxilio acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Detalles confirmados

La información continúa en proceso y será ampliada conforme avancen las investigaciones oficiales.