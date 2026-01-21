Aseguran metanfetamina en operativos y cateo en Nava

Nava, Coah.— Autoridades estatales y federales intensificaron los operativos contra el narcotráfico en el municipio de Nava, donde se lograron aseguramientos relevantes de droga, tanto en acciones de campo como en cateos domiciliarios realizados en distintos puntos de la localidad.

Acciones de la autoridad

En uno de los operativos, la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de fuerzas federales, aseguró 16 kilogramos de metanfetamina tras la revisión de un vehículo Chevrolet color blanco, como parte de las labores permanentes de vigilancia y combate al tráfico de drogas en la región Norte del estado.

Detalles confirmados

De manera paralela, la noche de este martes se efectuó un cateo en un domicilio de la colonia El Encino, donde se localizó metanfetamina, conocida como cristal, así como varias básculas grameras, presuntamente utilizadas para la dosificación y venta de la sustancia ilícita.

El despliegue policiaco generó expectación entre automovilistas que circulaban por la carretera federal 57, debido a la ubicación del inmueble intervenido. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Piedras Negras, que continuará con las investigaciones correspondientes.