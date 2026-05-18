Contactanos
Coahuila

Vuelca tráiler con harina en la 57, dos lesionados

La rápida intervención de Protección Civil y Bomberos permitió atender a los heridos en el lugar del accidente.

Por Carlos Macias - 18 mayo, 2026 - 12:05 p.m.
Vuelca tráiler con harina en la 57, dos lesionados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sabinas, Coahuila.- La rápida intervención de elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Sabinas permitió atender oportunamente un accidente vehicular tipo volcadura registrado la mañana de este domingo sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 94, en el carril de circulación de sur a norte.

      Accidente en carretera 57: camión Torton involucrado

      En el percance participó un camión tipo Torton perteneciente a la empresa "Real Alteña Derivados del Trigo", el cual transportaba paquetes de harina y tenía como destino la ciudad de Nueva Rosita, luego de salir del estado de Jalisco. Tras el reporte al sistema de emergencias, los cuerpos de auxilio acudieron de inmediato para brindar apoyo a los ocupantes de la unidad.

      Atención médica a los heridos

      De acuerdo con el informe de las autoridades, el conductor, de 28 años de edad, presentó una contusión en la clavícula derecha, mientras que su acompañante, de 33 años, manifestó dolor en la región pélvica. Ambos fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social en Sabinas para recibir atención médica especializada.

      Asimismo, personal de emergencia realizó labores de inspección en la pesada unidad para descartar riesgos adicionales, confirmando que no existía derrame de combustible ni peligro para los automovilistas que transitaban por la zona del accidente.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados