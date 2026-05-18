Vuelca tráiler con harina en la 57, dos lesionados

Sabinas, Coahuila.- La rápida intervención de elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Sabinas permitió atender oportunamente un accidente vehicular tipo volcadura registrado la mañana de este domingo sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 94, en el carril de circulación de sur a norte.

Accidente en carretera 57: camión Torton involucrado

En el percance participó un camión tipo Torton perteneciente a la empresa "Real Alteña Derivados del Trigo", el cual transportaba paquetes de harina y tenía como destino la ciudad de Nueva Rosita, luego de salir del estado de Jalisco. Tras el reporte al sistema de emergencias, los cuerpos de auxilio acudieron de inmediato para brindar apoyo a los ocupantes de la unidad.

Atención médica a los heridos

De acuerdo con el informe de las autoridades, el conductor, de 28 años de edad, presentó una contusión en la clavícula derecha, mientras que su acompañante, de 33 años, manifestó dolor en la región pélvica. Ambos fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social en Sabinas para recibir atención médica especializada.

Asimismo, personal de emergencia realizó labores de inspección en la pesada unidad para descartar riesgos adicionales, confirmando que no existía derrame de combustible ni peligro para los automovilistas que transitaban por la zona del accidente.