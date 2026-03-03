Contactanos
Coahuila

Arranca la Liga Municipal de Fútbol Femenil en Nava

Niñas y jóvenes inauguran temporada en la Unidad Juan Martínez "Pachín" entre porras y ambiente familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 marzo, 2026 - 04:22 p.m.
      NAVA, COAH. — En un ambiente lleno de porras, aplausos y convivencia familiar, se llevó a cabo la inauguración de la Liga Municipal de Fútbol Femenil en la Unidad Juan Martínez "Pachín", con la participación de equipos en las categorías 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 y 2016-2017.

      Madres, padres y entrenadores acompañaron a las jugadoras en el arranque de esta nueva temporada, destacando la importancia de abrir más espacios donde las niñas y jóvenes puedan desarrollar su talento y pasión por el deporte.

      La importancia del fútbol femenil en la comunidad

      El inicio de la liga fue celebrado como un paso más para fortalecer la convivencia comunitaria y promover actividades sanas, reafirmando que el impulso al fútbol femenil sigue creciendo en Nava gracias al esfuerzo conjunto de familias y equipos.

