Carlos Villarreal establece módulo ciudadano en operativo antialcohol

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal implementó un módulo de atención ciudadana durante el operativo antialcohol, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos, promover la transparencia y fortalecer la prevención, priorizando en todo momento la seguridad de la población. El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, señaló que a través de este módulo, las personas que resulten infractoras podrán comunicarse con familiares, amigos o personas de confianza para que puedan trasladarlos de manera segura a sus domicilios, contribuyendo así a prevenir accidentes y proteger la integridad de conductores y terceros.

Asimismo, en este espacio se reciben quejas ciudadanas relacionadas con la posible violación de derechos durante el desarrollo de los retenes, asegurando una atención directa y oportuna a la ciudadanía. El módulo también brinda orientación inmediata a conductores y acompañantes, con el fin de evitar confrontaciones con el personal operativo y promover un ambiente de respeto y diálogo durante la aplicación del operativo.

Esta acción es considerada una herramienta ciudadana para prevenir actos de corrupción, fomentar la concientización sobre la conducción responsable y dar certeza en la correcta elaboración de las infracciones, cuando estas sean necesarias, reforzando la confianza de la ciudadanía en las acciones de seguridad vial.