Coahuila

Promueven prevención del sarampión y la varicela en primaria de Nava

Estudiantes reciben plática de salud y orientación sobre alimentación saludable.

Por Alberto Ibarra Riojas - 05 febrero, 2026 - 01:45 p.m.
      NAVA, COAH.— Estudiantes de la Escuela Primaria "Venustiano Carranza" participaron en una plática informativa enfocada en la prevención del sarampión y la varicela, con el propósito de fortalecer el cuidado de la salud desde edades tempranas y fomentar la detección oportuna de síntomas.

      Durante la sesión se compartió información clara y práctica sobre cómo prevenir estas enfermedades contagiosas y la importancia de actuar a tiempo, buscando generar conciencia no solo entre las y los alumnos, sino también entre sus familias y la comunidad escolar en general.

      Prevención de enfermedades contagiosas

      Como complemento, se ofreció una charla sobre alimentación saludable, en la que se brindaron recomendaciones sencillas para mantener una dieta equilibrada, promoviendo hábitos alimenticios positivos que contribuyan al desarrollo y bienestar integral de niñas y niños.

