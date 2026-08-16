Justicia para Tío Chuy: familia solicita apoyo tras su muerte en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Familiares del conocido Tío Chuy levantaron la voz para exigir justicia por su muerte y solicitaron a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

A través de una publicación difundida en redes sociales, la familia destacó el cariño que rodeaba a Don Jesús Maldonado Lira, a quien describieron como hermano, tío, familiar y amigo, además de señalar que tenía una familia que lo amaba profundamente.

Los familiares pidieron a quienes hayan visto, escuchado o conozcan algún dato relacionado con lo sucedido que lo comuniquen, incluso si consideran que puede tratarse de información pequeña o insignificante.

Señalaron que cualquier dato podría contribuir a conocer la verdad y solicitaron a la ciudadanía acercarse a la familia o proporcionar la información correspondiente a las autoridades.

La familia enfatizó que no busca venganza, sino conocer la verdad y que las personas responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, al considerar que el caso no debe quedar impune.

Finalmente, solicitaron apoyo para compartir el mensaje en redes sociales, con la esperanza de que llegue a personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento del caso.

Como se recordará, fue el martes 11 de agosto cuando el ciudadano fue localizado sin vida en un rancho 17 ubicado en Callejón Zamora, a la altura del kilómetro 3.5. Presentaba diversos golpes en el rostro, ante lo cual la fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Don Jesús.