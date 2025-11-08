Aseguran varias pipas durante cateo de la Policía Estatal en carretera rumbo a Candela

Monclova, Coahuila.– Derivado de labores de inteligencia de la Policía Estatal, la tarde de este sábado se realizó un cateo en un predio ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Monclova–Candela, donde fueron aseguradas varias pipas que serán objeto de investigación.

El operativo se llevó a cabo de manera coordinada con la Policía Municipal, autoridades federales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como parte de las acciones estratégicas para combatir actividades ilícitas en la Región Centro del estado.

Durante la intervención, las corporaciones localizaron varias pipas dentro del terreno; sin embargo, al momento de la revisión se encontraban vacías. Las unidades fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, que continuará con las indagatorias para determinar su procedencia y verificar si están relacionadas con algún delito.

El cateo se efectuó sin incidentes, en seguimiento a los trabajos de inteligencia que la Policía Estatal mantiene en la zona, con el objetivo de detectar posibles puntos utilizados para el almacenamiento o traslado de materiales ilegales.