Incendio arrasa carrizales en colonia Infonavit de Zaragoza

Zaragoza, Coah.— Un fuerte incendio arrasó con extensas áreas de carrizales en la colonia Infonavit, generando alarma entre vecinos del sector, quienes señalaron que el siniestro habría sido provocado de manera intencional por un sujeto que, tras iniciar el fuego, se dio a la fuga.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para combatir las llamas, que se propagaron rápidamente debido a la acumulación de carrizo seco en la zona. Las labores fueron reforzadas por brigadistas forestales, quienes trabajaron de forma coordinada para evitar que el fuego alcanzara viviendas cercanas.

Habitantes del sector advirtieron que el crecimiento excesivo de los carrizales representa un riesgo constante, ya que con frecuencia son utilizados para provocar incendios, poniendo en peligro a las familias.

Acciones de la autoridad

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de hechos para prevenir situaciones que puedan derivar en tragedias.