Aparatosa volcadura en la Nava–Villa Unión deja varios lesionados

Nava, Coah.— Una volcadura registrada sobre la carretera Nava–Villa Unión dejó como saldo varios lesionados, luego de que una camioneta se saliera del camino a unos seis kilómetros antes de llegar al ejido Charcos. El reporte fue canalizado al C4, donde inicialmente se alertó sobre la posible presencia de personas heridas.

En el lugar, autoridades policiacas se entrevistaron con Laila Rentería Valdez, de 17 años y con domicilio en la colonia 2 de Agosto, quien señaló que regresaban de un rancho y que, al circular de Villa Unión hacia Nava, el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura.

La unidad involucrada es una Ford Expedition color negro, conducida por Jhair Pecina, quien presuntamente quedó inconsciente tras el impacto. También viajaban Alicia Margarita Tobías Maldonado, de 14 años; Jade Guadalupe Díaz Rentería, de 14; Estela Elizabeth Arriaga Hernández, de 15; y Víctor Antonio Montoya Delgadillo, de 23.

Cuerpos de emergencia brindaron atención médica a los ocupantes, mientras que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.