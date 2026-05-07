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Coahuila

Indigna vandalismo en letras monumentales de ejidos en Villa Unión

Habitantes de El Arroyo y Galeras pidieron denunciar actos vandálicos y proteger los espacios que representan la identidad de la comunidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 mayo, 2026 - 10:16 a.m.
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      Villa Unión, Coah.– Habitantes manifestaron su molestia tras los daños ocasionados a las letras monumentales instaladas recientemente en los ejidos El Arroyo y Galeras, consideradas un símbolo de identidad para la comunidad.

      Señalaron que este tipo de actos no deben tomarse como una simple travesura, sino como una falta de respeto hacia el esfuerzo colectivo que representa la creación de estos espacios.

      Indicaron que las obras son resultado del trabajo conjunto de la ciudadanía, por lo que dañarlas afecta no solo la infraestructura, sino también el sentido de pertenencia del municipio.

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      Los habitantes de Villa Unión consideran que los daños a las letras monumentales son una falta de respeto.

      Ante ello, hicieron un llamado a no ser indiferentes y a reportar cualquier acto vandálico, destacando que la participación ciudadana es clave para proteger y conservar los espacios públicos.

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