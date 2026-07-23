IMSS invertirá en centro infantil en Ciudad Acuña para madres trabajadoras

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirá en la construcción del primer Centro de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Acuña, proyecto que beneficiará a cerca de 59 mil derechohabientes, principalmente madres trabajadoras.

De acuerdo con la información dada a conocer, la inversión estimada para la obra será de entre 38 y 40 millones de pesos.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla la edificación del centro en un predio de mil 600 metros cuadrados, con una construcción aproximada de mil 100 metros cuadrados.

El terreno, ubicado en la colonia San Andrés, fue donado recientemente por el Municipio para el desarrollo de la obra.

Impacto en la comunidad

Con este proyecto, el IMSS busca ampliar la infraestructura de atención y cuidado infantil en beneficio de las familias derechohabientes de Ciudad Acuña.