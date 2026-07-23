La Gran Pulga abre en Nava: Compras accesibles para familias

La Gran Pulga abrió sus puertas en el Auditorio Municipal 21 de Febrero, donde ofrece una amplia variedad de productos a precios accesibles, convirtiéndose en una alternativa para que las familias realicen sus compras sin afectar su economía.

La Gran Pulga ofrece una amplia variedad de productos a precios accesibles.

Durante su estancia en el municipio, los visitantes pueden recorrer decenas de puestos donde se comercializan prendas de vestir, artículos para el hogar, accesorios y diversos productos de uso cotidiano, en un ambiente familiar.

Además de brindar opciones económicas a los consumidores, La Gran Pulga representa un espacio que favorece el intercambio comercial y genera movimiento entre vendedores y compradores, beneficiando la actividad económica local.

La iniciativa promueve el intercambio comercial y beneficia la economía local.

Los organizadores mantienen abierta la invitación para que la ciudadanía visite la exposición, conozca la variedad de productos disponibles y aproveche las ofertas durante los días que permanecerá instalada en Nava.