Marath Bolaños López confirma apoyo a viudas de mineros en Coahuila

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el firme propósito de acompañar a las viudas y familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, con motivo del vigésimo aniversario del lamentable suceso.

Así lo confirmó Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien destacó el compromiso del actual gobierno con la memoria y justicia para las víctimas.

Bolaños López subrayó que Pasta de Conchos representa no solo un suceso lamentable, sino también un símbolo de lucha obrera, "este caso fue una referencia de lucha como parte del movimiento, pero también ahora como gobierno hay un compromiso irrestricto, tanto desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum", expresó.

El funcionario informó que a la fecha se han recuperado los restos de 23 de los 63 mineros que quedaron atrapados en la mina, por lo que aún faltan 40 por localizar.

En este sentido, reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha asumido un compromiso claro: continuar con las labores de búsqueda y rescate hasta encontrar a todos.

"Tenemos que preparar el camino, pues seguramente tomará tiempo. La mina era muy grande y hay que propiciar condiciones de justicia", señaló.

Con miras a la conmemoración del 20 aniversario, el gobierno federal ya se encuentra realizando los preparativos necesarios para que la presidenta de la república esté presente y acompañe personalmente a los deudos durante los actos conmemorativos el 19 de febrero del 2026.

Finalmente, el titular de la STPS destacó el diálogo constante con las familias afectadas. Tuvimos una reunión muy importante con las viudas y familiares, dijo.

"Siempre hay un buen entendimiento porque hemos buscado una perspectiva humanista de atención. No hay otro compromiso más que cumplir con lo que ya estableció la presidenta, y no hay duda de que se seguirá adelante", concluyó.