Pequeños de Zaragoza siembran futuro con jornada de reforestación

Zaragoza, Coah.- Con entusiasmo y participación activa, alumnos del Jardín de Niños "Rosaura Zapata", acompañados por madres de familia, formaron parte de una jornada de reforestación en la plaza principal Melchor Ocampo.

Durante la actividad, los menores colaboraron en la plantación de árboles, sumando un total de 28 ejemplares contemplados para este espacio, con el objetivo de mejorar el entorno y contribuir al cuidado del medio ambiente.

La jornada de reforestación reunió a alumnos y familias en un esfuerzo por mejorar el entorno local.

La jornada destacó por la convivencia entre familias y niños, quienes, a través de estas acciones, fortalecen valores como el respeto por la naturaleza y la importancia de mantener áreas verdes en buenas condiciones.

Con la plantación de 28 árboles, los niños del Jardín de Niños Rosaura Zapata fomentan la conciencia ecológica.

Este tipo de iniciativas refleja el interés de la comunidad por generar cambios positivos desde temprana edad, fomentando una mayor conciencia ecológica en las nuevas generaciones.