Amigos de Jackson inicia actividades en Nava con spa gratuito para mascotas

NAVA, COAH.– Con el propósito de fomentar el bienestar animal y promover la tenencia responsable de mascotas, la organización Amigos de Jackson anunció el inicio de sus actividades en Nava con una jornada gratuita dirigida a perros domésticos.

La primera actividad será el "Día de Spa para Mascotas", programado para el próximo sábado 11 de julio, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Plaza Ferromex, ubicada en la colonia Manantial. Durante la jornada, las mascotas recibirán baños medicinales, atención básica de higiene y tratamientos para problemas de piel, además de control de garrapatas y pulgas.

¿Qué servicios se ofrecerán en el Día de Spa para Mascotas?

Los organizadores señalaron que este evento busca acercar servicios preventivos a las familias dueñas de mascotas, al tiempo que fomenta el cuidado responsable de los animales y mejora su calidad de vida mediante acciones accesibles para la comunidad.

Proyectos futuros de Amigos de Jackson en la región

Asimismo, adelantaron que esta jornada marcará el inicio de un proyecto de largo plazo que contempla futuras campañas de esterilización, apoyo a animales en situación de calle y la creación de un refugio temporal para atender a perros en condición de abandono en la región.