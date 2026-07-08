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Coahuila

Lluvias exhiben deterioro de calles en la colonia Camino Real de Nava

Vecinos denuncian que baches y encharcamientos persisten desde hace meses y piden obras de rehabilitación para evitar accidentes y daños vehiculares.

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 julio, 2026 - 02:26 p.m.
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      NAVA, COAH. — Vecinos de la colonia Camino Real denunciaron que las recientes lluvias volvieron a evidenciar el grave deterioro de las calles del sector, donde los baches y encharcamientos continúan afectando la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

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      Los habitantes señalaron que, pese a los reportes realizados desde hace varios meses, las condiciones de las vialidades permanecen prácticamente sin cambios. Con cada precipitación, los hoyancos se llenan de agua, dificultando que automovilistas, motociclistas y peatones puedan identificar su profundidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes y daños en los vehículos.

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      Quienes viven en la colonia aseguran que el problema forma parte de una serie de necesidades básicas que continúan pendientes de atención. Además de complicar el acceso a las viviendas, los encharcamientos permanecen durante varios días y aceleran el desgaste del pavimento, afectando la calidad de vida de las familias del sector.

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      Los vecinos hicieron un nuevo llamado para que se emprendan trabajos de rehabilitación antes de que continúe la temporada de lluvias, ya que consideran que el deterioro de las calles seguirá agravándose si no se brinda una solución de fondo a esta problemática que desde hace tiempo afecta a la colonia Camino Real.

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