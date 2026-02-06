Joven de 21 años detenido por herir a su padre en Allende, Coahuila

ALLENDE, Coah.— Un joven de 21 años fue detenido por autoridades tras presuntamente herir con un arma blanca a su propio padre durante una discusión familiar registrada la noche del jueves en este municipio.

Detalles del incidente

De acuerdo con el reporte, José Abel Flores Torres, de 47 años, sostuvo un altercado con su hijo, Ángel Omar N., luego de reclamarle su presunto consumo de drogas. En medio de la confrontación, el joven tomó un cuchillo y lo lesionó en el abdomen del lado izquierdo.

Acciones de la autoridad

El hombre herido fue trasladado de inmediato a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue reportado como estable. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que Ángel Omar N. fue asegurado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal dentro del término constitucional de 48 horas.

Añadió que, aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal, existe un reporte oficial del incidente, por lo que se mantiene a la espera de la querella correspondiente para dar continuidad al procedimiento legal.