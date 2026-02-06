Aquí andamos: programa que garantliza la seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" intensifica sus acciones de rehabilitación de vialidades al interior de barrios y colonias, así como en las principales vialidades de la ciudad.

Como parte de la estrategia para mejorar la movilidad y calidad de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la ciudad, el alcalde Javier Díaz González, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, trabaja en la atención del pavimento dañado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

Acciones de la autoridad para mejorar la movilidad en Saltillo

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en este lugar la unidad especializada trabaja en varios tramos entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en su sentido de sur a norte.

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron el llamado de la ciudadanía realizado a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y acudieron a reparar diferentes tramos en calles de la colonia Lomas Verdes.

En este sector, el Gobierno Municipal realizó labores para corregir grietas, hundimientos y deformaciones en el asfalto, a fin de garantizar una circulación más segura, tanto para automovilistas, transporte público, ciclistas y peatones, en calles como Cerro de las Calabazas, Cerro de la Concha y Cerro de la Lluvia, entre otras.

Asimismo, brigadas municipales intervinieron las vialidades 11 y 13, de la colonia Federico Berrueto Ramón; así como diferentes tramos de la calle Mujer Revolucionaria, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de la ciudad.

Sumado a esto, el Gobierno de Saltillo atendió la vialidad Quelite Sur, entre el Camino al Cañón de San Lorenzo y la calle Palmito Sur, del fraccionamiento Colinas de San Lorenzo.

Detalles sobre la rehabilitación de vialidades en colonias de Saltillo

Saltillo, con mayor seguridad y orden. Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal refuerza los trabajos de delimitación de carriles centrales y de los cordones cuneta en los bulevares principales de la ciudad.

Brigadas de "Aquí Andamos" realizaron este tipo de acciones que permiten ordenar la circulación vehicular, al definir de manera clara los carriles viales, a fin de ayudar a reducir maniobras indebidas y mejorar el desplazamiento de los automovilistas sobre el bulevar Fundadores, al oriente de la ciudad.

En este punto, el Ayuntamiento aplicó pintura blanca para delimitar los carriles, además de pintura amarilla en los cordones cuneta, con el propósito de alertar a las y los conductores sobre los límites de la vialidad, camellones y espacios donde no está permitido estacionarse.

Javier Díaz informó que estas acciones se llevan a cabo en diferentes bulevares de la ciudad, como Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Francisco Coss, Paseo de la Reforma, Eulalio Gutiérrez Treviño, Jesús Valdés Sánchez, entre muchos más.

Impacto de las brigadas en la seguridad vial de Saltillo

Además, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió con acciones de limpieza general y deshierbe las diferentes plazas públicas del fraccionamiento Hacienda Narro.

En esta zona habitacional, cuadrillas municipales intervinieron los espacios ubicados entre las calles Rayado, Salada y Riva Palacio, así como en Sabanilla, Cedrito y Zago, entre otras.

Mientras que en la colonia Lomas del Refugio, el Gobierno de Saltillo intervino la plaza pública, cancha deportiva y áreas verdes ubicadas entre las calles Tulum, Izapa y Yaxchilán; así como en las calles Tres Zapotes y bulevar Santa Elena.