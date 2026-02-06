La Compañía de Ópera de Saltillo inicia su temporada 'Trilogía'

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Cultura informó que a partir del 28 de febrero la Compañía de Ópera de Saltillo iniciará su temporada primavera-verano "Trilogía", compuesta por tres conciertos, cada uno con un sentido ternario.

Se dio a conocer que los tres conciertos se desarrollarán en el Centro Cultural Casa Purcell, con entrada gratuita; sin embargo, es necesario reservar lugar al teléfono 844-327-52-32, ya sea para los tres conciertos de la temporada o para el de su preferencia.

¿Cuándo se presentan los conciertos?

El primer concierto se presentará con funciones el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas y el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

Se trata de Elogio del bel canto, en el que tres compositores —Bellini, Rossini y Donizetti—, epítomes del estilo belcantista, pondrán su música en las voces de Valeria Oregón, Eduardo Canela, Cintli Cruz, Wicho Caro, Judith Nuncio, Samantha Rodríguez, Alioth Gaitán, Eva Morón, Aimee Tamayo, Keila Martínez y Marco Valenzuela; y en el piano, Eric Valdés.

Il Tabarro será el segundo concierto, subyugante historia que gira en torno a un triángulo amoroso. La reposición de esta ópera en un acto de Giacomo Puccini se incluirá en la temporada gracias al éxito que obtuvo en 2025.

Se trata de una puesta en escena de Jesús Cervantes, con la producción de Abdiel Mendoza, la dirección musical de Alejandro Reyes Valdés y los roles protagónicos a cargo de Thamar Villarreal, Valeria Oregón, Natasha Cruz, Ernesto Barrientos y Eduardo Canela.

Il Tabarro se presentará el sábado 7 de mayo a las 19:00 horas y el domingo 8 de mayo a las 18:00 horas.

¿Qué incluye la temporada 'Trilogía'?

El tercer concierto de la temporada primavera-verano "Trilogía" será Ópera a la carta, un banquete musical en tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre—, en el que el público elige qué escuchará.

Ópera a la carta lleva el original sello creativo de la COSA. El repertorio que el público seleccione en ese momento será ofrecido por el Coro y los solistas de la Compañía, con el acompañamiento de Eric Valdés y Alejandro Reyes Valdés.

Las funciones serán el sábado 13 de junio a las 19:00 horas y el domingo 14 de junio a las 18:00 horas.

Además de la temporada "Trilogía", la Compañía de Ópera de Saltillo continuará con sus actividades en colonias y barrios saltillenses, y el 28 de marzo ofrecerá Escenas de triunfo y celebración, una gala para festejar el aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

En el mes de abril, el Coro de la Compañía actuará junto al tenor mexicano Ramón Vargas en la ópera Fidelio, de Beethoven, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo la batuta de Fernando Díaz Muñoz y la dirección escénica de Marcelo Lombardero.

Por su parte, el Coro Infantil de la Compañía continuará su preparación para su debut en la escena operística en el Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026, para el cual ya se encuentra en preparación la ópera Carmen, de Bizet.