Aumenta uso de monopatines y motonetas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El uso de monopatines y motonetas eléctricas ha aumentado de manera considerable en Saltillo, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, donde ya operan al menos dos empresas dedicadas a su distribución. Sin embargo, estos vehículos aún circulan sin una reglamentación específica, lo que ha generado reportes constantes de usuarios desplazándose por las banquetas, poniendo en riesgo a peatones.

Acciones de la autoridad

Así lo dio a conocer Zulema Banda, Subdirectora de Tránsito y Vialidad, quien explicó que actualmente se trabaja en un nuevo reglamento municipal que incluirá a los vehículos de micromovilidad, como monopatines eléctricos, bicicletas y otros vehículos pequeños.

Dicha normativa buscará establecer por dónde deben circular, así como los derechos y obligaciones de sus conductores.

Mientras el reglamento se concreta, Banda señaló que la principal acción es la concientización. Los elementos de tránsito se acercan a los usuarios para hacerles recomendaciones de seguridad y exhortarlos a conducir de manera responsable, priorizando zonas donde no pongan en peligro su integridad ni la de terceros.

Advirtió que es especialmente riesgoso que estos vehículos circulen por vías primarias o bulevares de alta velocidad, como los del sector universitario.

Aunque el uso de casco y equipo de protección no es obligatorio por falta de regulación, la funcionaria recomendó portar casco, rodilleras y guantes como medidas básicas de seguridad.

Operativos contra motocicletas

En otro tema, Banda informó que los operativos contra motocicletas sin documentación continúan vigentes, sin distinguir el cilindraje de las unidades.

En lo que va del año, se han asegurado alrededor de 70 motocicletas, mientras que en 2025 la cifra cerró en aproximadamente mil 400. Las unidades no reclamadas o cuya propiedad no puede acreditarse siguen un procedimiento administrativo ajeno a la Comisaría.

Finalmente, consideró recomendable regular la circulación de motocicletas de bajo cilindraje en vialidades rápidas para evitar accidentes, así como prohibir modificaciones en los escapes que alteren las condiciones de seguridad.

Estas acciones, dijo, forman parte del enfoque preventivo del programa "Rueda por tu vida", mediante el cual se capacitó recientemente a 300 motociclistas.