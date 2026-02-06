Morales Núñez advierte sobre riesgos de reforma electoral

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de la Junta Local del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, advirtió que una eventual reforma electoral que contemple la reducción de presupuestos a los órganos electorales debe analizarse con cautela, a fin de no poner en riesgo la organización de los comicios ni el funcionamiento del sistema democrático en el país.

La legisladora señaló que, si bien es válido revisar el gasto público bajo criterios de austeridad, es fundamental garantizar que las autoridades electorales cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades, especialmente en lo relacionado con la instalación de casillas y el desarrollo de las jornadas electorales.

"Es necesario revisar el tema de la austeridad, pero no podrían poner en riesgo la democracia cuando se habla de los presupuestos que son para la instalación de mesas, casillas y todo lo relacionado con las jornadas electorales", expresó Morales Núñez.

De igual manera, destacó que actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevas responsabilidades, como la organización de procesos vinculados al Poder Judicial, lo que implica mayores retos logísticos y operativos, además de los procesos tradicionales para renovar congresos, ayuntamientos y la Presidencia de la República.

En ese sentido, consideró que cualquier ajuste presupuestal debe evaluarse cuidadosamente para no afectar la capacidad operativa del instituto ni comprometer la certeza de los procesos electorales.

La diputada subrayó que también es importante analizar aspectos como el financiamiento a los partidos políticos y la rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer la transparencia y optimizar el uso de los recursos públicos.

"Todo lo que venga a reforzar la rendición de cuentas y una disminución de gastos razonada puede ser factible, siempre y cuando no se rompa el equilibrio ni se afecte la forma en que ya opera el sistema electoral", indicó.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que una reducción presupuestal derive en carencias durante las elecciones, como falta de materiales o un número insuficiente de casillas, lo que podría afectar la participación ciudadana y la legalidad de los procesos.

Finalmente, la Presidenta del Congreso de Coahuila señaló que será necesario esperar a conocer el contenido completo de la reforma electoral y sus lineamientos, ya que estos podrían implicar cambios tanto a leyes secundarias como a la Constitución, lo que requeriría la participación de los congresos locales en su análisis y eventual aprobación.