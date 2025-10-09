Secundaria Vito Alessio Robles destaca en la Copa de Campeones "Vive Libre, Vive Sin Drogas"

NAVA, COAH. – Con entusiasmo y dedicación, estudiantes de la Secundaria Vito Alessio Robles participaron en la Copa de Campeones del programa "Vive Libre, Vive Sin Drogas", un evento regional que reunió a jóvenes de distintas instituciones educativas de la Región Norte.

El equipo logró el segundo lugar en las categorías varonil y femenil, demostrando su esfuerzo, talento y trabajo en equipo, así como su compromiso con un estilo de vida saludable y libre de adicciones.

Además de la competencia deportiva, la jornada incluyó actividades de prevención y concientización, fomentando valores y hábitos positivos entre los participantes.

El evento fue un espacio de aprendizaje y convivencia, donde los jóvenes compartieron experiencias, reforzaron la unidad y reafirmaron la importancia de cuidarse a sí mismos y a su comunidad.