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Coahuila

Max Elguezábal advierte sobre incremento de diarrea en niños de Monclova

El regidor de Salud, Max Elguezábal, reporta un aumento del 20% en casos de diarrea en Monclova, con mayor incidencia en niños. Se recomienda atención especial a la hidratación.

Por Carolina Salomón - 07 agosto, 2026 - 08:04 p.m.
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      Los casos de diarrea registran un incremento de aproximadamente 20 % en Monclova, principalmente entre niños, informó Max Elguezábal, regidor de Salud.

      El funcionario señaló que una parte importante de estos padecimientos es de origen viral, por lo que muchos pueden autolimitarse; sin embargo, destacó la importancia de mantener cuidados preventivos durante la enfermedad.

       

      Ante estos cuadros, recomendó prestar especial atención a la hidratación, principalmente en los menores, mediante el consumo de Suero Vida Oral o bebidas con electrolitos para ayudar a reponer los líquidos que pierde el organismo. "Lo importante es el manejo preventivo, sobre todo ingerir bebidas hidratantes como Suero Vida Oral o sueros que contienen electrolitos", señaló.

      Elguezábal también recomendó mantener una dieta adecuada mientras persistan los síntomas y evitar que la pérdida de líquidos derive en complicaciones.

       

      Explicó que el incremento observado ronda el 20 %, con mayor incidencia entre los niños. El regidor insistió en la importancia de mantener medidas preventivas y vigilar la hidratación, especialmente cuando se trata de menores, debido a que los cuadros diarreicos pueden provocar pérdida de líquidos.

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