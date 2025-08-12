Lanzan alerta en Morelos por ola de calor: piden proteger a niños, adultos mayores y masco

Morelos, Coah.- Ante la intensa ola de calor que afecta la región norte, el director de Protección Civil y Bomberos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, hizo un llamado a la población para tomar precauciones y evitar golpes de calor y deshidratación. Las recomendaciones se enfocan especialmente en proteger a niños, adultos mayores, mascotas y personas con enfermedades crónicas.

Zubeldía Cantú insistió en no dejar a estos grupos vulnerables dentro de vehículos estacionados, ya que en pocos minutos la temperatura puede superar los 50 grados Celsius, lo que representa un riesgo mortal. También recomendó mantenerse bien hidratados, consumiendo principalmente agua y evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Además, aconsejó usar ropa ligera y de colores claros, así como protegerse del sol con gorras, sombreros o sombrillas. Quienes deban permanecer al aire libre deben usar bloqueador solar para evitar daños en la piel causados por los rayos UV.

El director de Protección Civil también pidió evitar realizar actividades físicas bajo el sol, ya que elevan la temperatura corporal y el riesgo de sufrir un golpe de calor. En caso de emergencia, la población puede contactar al departamento de Protección Civil y Bomberos para recibir ayuda inmediata.