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Coahuila

Restringen paso vehicular en arroyos de la carretera Villa Unión–Allende por lluvias

Solo se permite el tránsito de vehículos altos como medida preventiva ante el incremento del nivel del agua; autoridades mantienen vigilancia en la zona.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 junio, 2026 - 12:41 p.m.
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      VILLA UNIÓN, COAH.- Las lluvias registradas durante la mañana de este lunes obligaron a restringir la circulación de vehículos de baja altura en los arroyos ubicados sobre la carretera que comunica a Villa Unión con Allende, como medida preventiva para evitar accidentes.

      De acuerdo con los reportes emitidos durante la contingencia, el paso quedó habilitado únicamente para unidades altas, como camionetas, trocas y camiones de carga, debido al nivel de agua acumulado en distintos puntos de la vialidad.

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      Advertencias para los habitantes

      Habitantes de la región fueron exhortados a extremar precauciones al transitar por carreteras y caminos rurales, especialmente en zonas donde existen corrientes de agua o encharcamientos provocados por las precipitaciones de las últimas horas.

      Mientras continúan las lluvias, personal de auxilio mantiene vigilancia en arroyos y vialidades consideradas de riesgo para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones de circulación.

      Líneas de atención disponibles

      Las autoridades de emergencia también pusieron a disposición de la población líneas de atención para reportar incidentes o solicitar apoyo en caso de requerir asistencia derivada de las condiciones climáticas.

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