Restringen paso vehicular en arroyos de la carretera Villa Unión–Allende por lluvias

VILLA UNIÓN, COAH.- Las lluvias registradas durante la mañana de este lunes obligaron a restringir la circulación de vehículos de baja altura en los arroyos ubicados sobre la carretera que comunica a Villa Unión con Allende, como medida preventiva para evitar accidentes.

De acuerdo con los reportes emitidos durante la contingencia, el paso quedó habilitado únicamente para unidades altas, como camionetas, trocas y camiones de carga, debido al nivel de agua acumulado en distintos puntos de la vialidad.

Advertencias para los habitantes

Habitantes de la región fueron exhortados a extremar precauciones al transitar por carreteras y caminos rurales, especialmente en zonas donde existen corrientes de agua o encharcamientos provocados por las precipitaciones de las últimas horas.

Mientras continúan las lluvias, personal de auxilio mantiene vigilancia en arroyos y vialidades consideradas de riesgo para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones de circulación.

Líneas de atención disponibles

Las autoridades de emergencia también pusieron a disposición de la población líneas de atención para reportar incidentes o solicitar apoyo en caso de requerir asistencia derivada de las condiciones climáticas.