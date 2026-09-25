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Coahuila

Arranca nueva temporada de la Liga de Softbol en Nava

Equipos de las categorías Novatos y Aficionados regresan al diamante para disputar una nueva campaña.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 septiembre, 2026 - 12:25 p.m.
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      NAVA, COAH. — Con entusiasmo y la participación de los equipos, arrancó una nueva temporada de la Liga de Softbol en las categorías Novatos y Aficionados, dentro de la rama varonil.

      Los jugadores se dieron cita para marcar el inicio de una temporada en la que buscarán demostrar su nivel sobre el terreno de juego y disfrutar de la convivencia que genera este deporte.

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      La nueva temporada de la liga de softbol en Nava reúne a equipos de diversas categorías.

      La competencia reúne a equipos con distintos niveles de experiencia, ofreciendo a los participantes un espacio para mantenerse activos, practicar softbol y compartir con familiares y aficionados que acostumbran acompañar los encuentros.

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      Jugadores de softbol en Nava buscan demostrar su talento en el campo.

      Para los jugadores, el arranque de una nueva temporada representa también la oportunidad de volver al diamante, reencontrarse con compañeros y competir sanamente durante las próximas jornadas.

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      La competencia de softbol en Coahuila promueve la convivencia familiar y el deporte.

      Con el inicio de los partidos, los equipos se preparan para una temporada en la que buscarán avanzar en la competencia y conseguir los mejores resultados.

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