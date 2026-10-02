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Coahuila

Dañan con vehículo campo de fútbol Las Torres en Napoleón

Realizan maniobras y "donas" sobre la cancha; buscan identificar al responsable de los daños.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 octubre, 2026 - 09:56 a.m.
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      NAPOLEÓN, COAH. – Un ciudadano dio a conocer su inconformidad por los daños ocasionados en el campo de fútbol Las Torres, ubicado en el sector Independencia, luego de que una persona ingresara al terreno con un vehículo y realizara maniobras sobre la cancha.

      De acuerdo con Montalvo, el vehículo habría realizado "donas" sobre el campo, dejando marcas y afectaciones en el terreno, el cual es preparado con esfuerzo para que Atlético Napoleón pueda disputar sus encuentros y recibir a sus aficionados.

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      Señaló que ya se realiza una investigación para tratar de identificar al responsable y que, hasta el momento, se cuenta con información de que podría tratarse de una camioneta RAM de color negro.

      Ante ello, hizo un llamado a vecinos, jugadores y aficionados para que, si cuentan con fotografías, videos o información que ayude a identificar el vehículo, la hagan llegar y contribuyan a esclarecer lo ocurrido.

      Montalvo destacó la importancia de cuidar el espacio deportivo, al señalar que el campo es utilizado por jugadores y familias que forman parte de la comunidad futbolística.

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