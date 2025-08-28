Caravana de la Salud llega a Morelos con atención médica gratuita

Morelos, Coahuila. – La jornada de salud se llevó a cabo en la calle Juárez, esquina con Xicoténcatl, iniciando actividades desde las 10:00 a.m. Entre los servicios ofrecidos estuvieron consulta médica general, pediátrica y dental, detección de diabetes e hipertensión, entrega de medicamentos y anticonceptivos, además de vacunación del esquema básico, que incluye tos ferina, sarampión, influenza, tétanos, neumococo y VPH. También se brindó información sobre la Tarjeta de Salud Popular.

La Caravana de la Salud se instaló este lunes en Morelos con el objetivo de ofrecer servicios médicos gratuitos y atención integral para todas las edades, como parte de las acciones estatales y locales para fortalecer la salud pública.

Autoridades estatales y personal sanitario destacaron la importancia de acercar este tipo de servicios a comunidades con acceso limitado, asegurando atención directa y de calidad para niños, adultos y personas mayores. Reiteraron la necesidad de que la ciudadanía aproveche estas jornadas para mantener y mejorar su salud.