Llega a Zaragoza nuevo cargamento de cemento a bajo costo

ZARAGOZA, COAH.– Un nuevo cargamento de cemento a bajo costo llegó al municipio de Zaragoza como parte del programa Banco de Materiales, permitiendo que decenas de familias accedieran a este insumo para realizar obras de construcción, ampliación y mejoramiento en sus hogares.

La descarga del material se llevó a cabo para abastecer la demanda de ciudadanos que previamente se inscribieron en el programa, el cual ofrece cemento a un precio subsidiado, representando un apoyo para la economía de quienes buscan realizar mejoras en sus viviendas.

El programa Banco de Materiales facilita el acceso a insumos de construcción.

La coordinadora de Mejora Coahuila en Zaragoza, Maricarmen de León Medellín, dio a conocer que este nuevo embarque forma parte de las acciones encaminadas a facilitar el acceso a materiales de construcción a bajo costo para las familias del municipio.

Maricarmen de León destaca la importancia de este apoyo para la economía familiar.

Vecinos señalaron que este tipo de apoyos facilita la realización de proyectos que, debido al costo de los materiales de construcción, en muchas ocasiones deben posponerse por largos periodos.