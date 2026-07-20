Ordenan a negocio cambiar fachada

El establecimiento ubicado en la calle Zaragoza corrigió su fachada tras ser notificado por incumplir el reglamento de imagen urbana; el Ayuntamiento confirmó que el caso quedó prácticamente regularizado.

Un establecimiento ubicado sobre la calle Zaragoza, en el Centro Histórico de Monclova, modificó su fachada para cumplir con el reglamento de imagen urbana, luego de ser notificado por el Ayuntamiento por no ajustarse a los lineamientos establecidos, informó el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Juan de Dios Valenciana.

El funcionario explicó que, tras una revisión, se requirió a los propietarios realizar las adecuaciones correspondientes. Indicó que las modificaciones ya fueron efectuadas, por lo que el establecimiento quedó prácticamente regularizado.

Valenciana precisó que este ha sido el único negocio notificado por incumplir el reglamento de imagen urbana y destacó que el resto de los establecimientos ha respetado las disposiciones para operar dentro del perímetro del Centro Histórico.

Aclaró que no fue necesario aplicar una sanción, ya que únicamente se otorgó el plazo que establece la ley para corregir las irregularidades detectadas y retirar los elementos que se encontraban fuera de norma.

Asimismo, explicó que los nuevos negocios que buscan instalarse en el Centro Histórico deben cumplir con los requisitos de imagen urbana desde el trámite de uso de suelo y la obtención de la licencia de funcionamiento. "Se les entregan los requisitos mínimos que marca Desarrollo Urbano para que puedan operar y cumplir con las disposiciones del reglamento", señaló.

El director de Obras Públicas añadió que los propietarios atendieron de inmediato la notificación, realizaron las adecuaciones requeridas y con ello el procedimiento quedó prácticamente concluido.