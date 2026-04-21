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Coahuila

Llevan alegría y apoyo a niños de Casa Hogar Getsemaní en Morelos

Voluntarios y donadores participaron en jornada solidaria enfocada en la niñez.

Por Alberto Ibarra Riojas - 21 abril, 2026 - 03:29 p.m.
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      Morelos, Coah. – Integrantes de Restaurando Amor y del Consejo Internacional de Buena Vecindad, Sección Nava, llevaron a cabo una jornada de apoyo y convivencia con menores de la Casa Hogar Getsemaní, donde compartieron momentos de alegría y esperanza.

      La actividad se realizó gracias a la participación de voluntarios y donadores que se sumaron a esta iniciativa, destacando el compromiso social de quienes colaboraron para brindar atención y acompañamiento a los niños.

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      La importancia de fomentar valores

      Durante la jornada, los organizadores resaltaron la importancia de fomentar valores como la empatía, la solidaridad y el amor hacia los demás, especialmente hacia la niñez que enfrenta situaciones vulnerables.

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      Compromiso con la comunidad

      Finalmente, los participantes coincidieron en continuar impulsando este tipo de acciones que buscan generar un impacto positivo en la comunidad, recordando que cada esfuerzo suma para transformar vidas.

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