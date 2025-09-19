Alcalde y presidenta del DIF encabezan entrega de infraestructura renovada

El alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, encabezaron la entrega de las obras de remodelación de infraestructura del DIF Monclova, proyecto incluido en el Plan de Inversión Prendamos Monclova, en donde se realizó una inversión superior a 8.4 millones de pesos para beneficiar a miles de familias monclovenses.

Las obras incluyen la rehabilitación de Casa Meced, el CEDIF Sur, el Centro Comunitario Eliseo Mendoza Berrueto, el CEDIF Norte y 6 Comedores Comunitarios, brindando instalaciones más seguras, modernas y funcionales para la comunidad.

En su mensaje, la presidenta honoraria del DIF Monclova destacó la importancia de este proyecto. "Hoy entregamos espacios completamente renovados, pensado en nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos, con instalaciones dignas que fortalecen a nuestra comunidad. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro alcalde Carlos Villarreal, por su compromiso y visión, que han hecho posible estas obras que impactan directamente en el corazón de Monclova y de nuestras familias", expresó Mavi Sosa.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal, señaló que la entrega de estos espacios representan un esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez y la Ingeniero Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila. "Hoy estamos logrando que nuestras familias cuenten con instalaciones dignas que fortalecen el tejido social. Cuando se trabaja en coordinación, los resultados llegan a quienes más lo necesitan. Quiero agradecer profundamente a mi esposa, Mavi, y a todo el gran equipo que hoy nos acompaña. De todo corazón, muchas gracias, en nombre de las y los monclovenses".

En el marco de esta entrega, también se reconoció a las y los adultos mayores que pusieron en alto el nombre de Monclova en los Juegos Estatales del Adulto Mayor:

Eliseo René Maldonado Heredia, 1er lugar en Ajedrez; Ismael del Río Núñez, 3er lugar en Natación; Óscar Heriberto Leyva Moreno y Ofilia de la Torre Reyes, por su destacada participación en estos juegos.

Con estas acciones el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y el DIF Monclova para consolidar proyectos que fortalezcan a las familias monclovenses.