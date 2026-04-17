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Coahuila

Madre e hija en patín eléctrico impactadas por camioneta en las calles de Nava

Madre e hija resultan heridas tras accidente vial en Nava. Bomberos brindan atención en el lugar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 abril, 2026 - 03:52 p.m.
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      NAVA, COAH.- Un reporte de personas atropelladas generó la movilización de cuerpos de emergencia hacia la intersección de las calles Terán y Rayón, en la zona centro del municipio, donde se registró un accidente vial.

      De acuerdo con las primeras indagatorias, una madre transportaba a su hija en un patín eléctrico rumbo a la escuela; sin embargo, ambas circulaban en sentido contrario, lo que provocó que, al llegar al cruce, se impactaran contra una camioneta Ford Edge de color rojo.

      Elementos del Departamento de Bomberos de Nava brindaron atención en el lugar a las dos involucradas, quienes presentaban golpes que no ameritaron su traslado a un hospital.

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      El accidente ocurrió en la intersección de las calles Terán y Rayón, en el centro de Nava.

      Al sitio también acudieron elementos del Mando Coordinado, quienes tomaron conocimiento de los hechos y serán los encargados de deslindar responsabilidades conforme a las investigaciones correspondientes.

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