Destaca Maricarmen de León participación ciudadana durante la jornada electoral

NAVA, COAH.- Maricarmen de León señaló que durante la jornada electoral observó una importante participación de ciudadanos en las casillas, particularmente durante las primeras horas del día, cuando se registró una mayor afluencia de votantes.

¿Cómo ocurrió la jornada electoral?

La candidata suplente destacó que el proceso se desarrolló de manera tranquila y ordenada. Asimismo, consideró que la elección representa una fiesta democrática en la que la población tiene la oportunidad de ejercer libremente su derecho al voto.

Detalles sobre la participación ciudadana

Acompañada de sus padres, Santiago y Graciela, Maricarmen de León acudió a emitir su sufragio y posteriormente informó que permanecería en casa junto a su familia para seguir el desarrollo de la jornada y esperar los resultados oficiales.