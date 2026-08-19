Carlos Villarreal entrega obras de pavimentación en Monclova

Con una inversión superior a 3.1 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó tres obras de pavimentación en la colonia Veteranos, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.

Las obras corresponden a la pavimentación de los siguientes tramos:

· Calle Emiliano Zapata, entre Pablo González y Manuel J. Celis

· Calle Emiliano Zapata, entre Francisco I. Madero y Venustiano Carranza

· Calle Francisco I. Madero, entre Román Cepeda y Gilberto Limón

Durante la entrega, el alcalde destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mejorar las vialidades y atender las necesidades de infraestructura en las colonias de Monclova.

Las tres pavimentaciones permitirán una mejor accesibilidad para peatones y automovilistas, además de facilitar el tránsito diario de las familias que habitan en la colonia Veteranos.

Vecinos del sector agradecieron la realización de las obras y señalaron que la pavimentación representa una mejora en su calidad de vida, al contar con calles en mejores condiciones para desplazarse con mayor seguridad y comodidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa ejecutando obras contempladas en el Plan de Inversión Prendamos Monclova, enfocadas en fortalecer la infraestructura urbana y beneficiar directamente a las familias de distintos sectores de la ciudad.