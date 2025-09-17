Reynaldo 'El Canelo' sorprendido con sustancias ilícitas y detenido por autoridades

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre identificado como Reynaldo N, de 48 años de edad y conocido por el apodo de "El Canelo", fue detenido en flagrancia por elementos de seguridad tras ser sorprendido en posesión de narcóticos.

La detención se llevó a cabo en la intersección de las calles Primero de Mayo y Lerdo de Tejada, en el barrio Tres, luego de que el sujeto fuera interceptado en actitud sospechosa.

Durante la revisión, los agentes le aseguraron dos bolsitas de plástico en color blanco con rojo, que contenían una sustancia conocida como cristal.

El hallazgo fue considerado una amenaza a la salud pública, por lo que Reynaldo fue turnado de inmediato a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

El detenido, con domicilio en la calle Guillermo Prieto número 36 del barrio Tiro Tres, no opuso resistencia al arresto y fue trasladado sin contratiempos por las autoridades ante la autoridad competente.

Su comportamiento colaborativo permitió que el procedimiento se realizara de manera rápida y sin incidentes.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público, el individuo posteriormente fue judicializado ante un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, Acusatorio y Oral.

En esta instancia se determinará su situación jurídica y las posibles sanciones que enfrentará por el delito de posesión de sustancias ilícitas.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el combate al narcomenudeo y exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad y salud de la comunidad.