Gobernador anuncia licitación de compra de carbón para apoyar a productores

El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, anunció que se llevará a cabo una nueva licitación para la compra de carbón a productores de la región carbonífera. Esta iniciativa busca beneficiar a las empresas pequeñas, medianas y grandes de la región, con el objetivo de fortalecer la economía local y apoyar a los productores.

Jiménez Salinas destacó que la licitación se diseñará de manera que se disperse la mayor cantidad de pedidos entre las empresas que cumplan con los requisitos, para evitar que solo unas pocas empresas se beneficien del recurso.

El gobernador mencionó que la presidenta de México ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y que se está trabajando con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar que el proceso sea justo y transparente.

La licitación contempla la compra de diez millones de toneladas de carbón, con un valor estimado de quince mil millones de pesos. El gobernador enfatizó que se busca cuidar especialmente a los micro y pequeños productores, para evitar que se vean afectados por trabas o coyotaje en el proceso.

Jiménez Salinas adelantó que habrá un programa específico para los micro y pequeños productores, que se diseñará para garantizar que reciban los beneficios de la licitación de manera directa y sin intermediarios. El gobernador se mostró optimista sobre el impacto que esta iniciativa puede tener en la economía de la región carbonífera y aseguró que se trabajará para que sea un éxito.

La nueva licitación de carbón es una oportunidad para fortalecer la economía local y apoyar a los productores de la región carbonífera. Con el apoyo del gobierno estatal y federal, se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la región y beneficie a las familias de los productores de carbón.