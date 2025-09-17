Exigen justicia por crimen de José Luis Coronado en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Don Ricardo Coronado Rodríguez, padre de José Luis Coronado Romo, quien fue encontrado sin vida en un monte cercano a la cabecera municipal de Múzquiz, exige justicia por el crimen de su hijo. Relató que su hijo desapareció repentinamente de su hogar el domingo pasado y no regresó a casa.

El cuerpo de José Luis fue encontrado con signos de violencia, presentaba múltiples golpes y tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la frente, el abdomen y una de las extremidades inferiores.

El adulto mayor confía en que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes para esclarecer el crimen y capturar a los responsables. Además, considera que el asesinato de su hijo no fue cometido por una sola persona, sino que hubo varios involucrados.

Don Ricardo hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en el caso y brinden justicia a su familia, llevando a los responsables ante la justicia.