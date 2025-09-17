Contactanos
Coahuila

Exigen justicia por crimen de José Luis Coronado en Múzquiz

Don Ricardo Coronado Rodríguez demanda esclarecimiento del crimen de su hijo hallado sin vida en Múzquiz.

Por Teresa Muñoz - 17 septiembre, 2025 - 05:31 p.m.
Exigen justicia por crimen de José Luis Coronado en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Don Ricardo Coronado Rodríguez, padre de José Luis Coronado Romo, quien fue encontrado sin vida en un monte cercano a la cabecera municipal de Múzquiz, exige justicia por el crimen de su hijo. Relató que su hijo desapareció repentinamente de su hogar el domingo pasado y no regresó a casa.

El cuerpo de José Luis fue encontrado con signos de violencia, presentaba múltiples golpes y tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la frente, el abdomen y una de las extremidades inferiores.

El adulto mayor confía en que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes para esclarecer el crimen y capturar a los responsables. Además, considera que el asesinato de su hijo no fue cometido por una sola persona, sino que hubo varios involucrados.

Don Ricardo hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en el caso y brinden justicia a su familia, llevando a los responsables ante la justicia.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados