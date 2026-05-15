Motociclista sufre descarga eléctrica tras caída de cable de alta tensión en Morelos

Morelos.– Un motociclista originario del municipio de Nava sufrió una descarga eléctrica mientras circulaba sobre la calle Juárez, entre Allende y Victoria, en la zona centro del municipio de Morelos, durante la tarde del miércoles 14 de mayo.

De acuerdo con Hugo Martín Zubeldia Cantú, director de Protección Civil y Bomberos de Allende, el afectado fue identificado como Hugo Alberto López Acosta, de 35 años de edad, quien presentó una crisis nerviosa tras recibir la descarga eléctrica.

El incidente y sus causas

El accidente se originó luego de que la caída de una rama provocara el rompimiento de un cable de alta tensión, el cual golpeó la motocicleta mientras el hombre transitaba por el sector, generando el incidente.

Respuesta de las autoridades

Elementos de Protección Civil que pasaban por el lugar atendieron de inmediato la situación y auxiliaron al motociclista, además de asegurar el área para evitar mayores riesgos a peatones y automovilistas que circulaban por la zona.

El hombre recibió atención en el sitio por parte de los cuerpos de emergencia, mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar el cable y restablecer las condiciones de seguridad en el lugar.