Motociclista es rescatado tras permanecer tres días accidentado en la 57

Morelos, Coah. – El director de Protección Civil de Morelos, Hugo Martín Zubeldía Cantú, informó que elementos de la corporación atendieron a un motociclista que permaneció tres días accidentado a un costado de la carretera 57, en el tramo que conecta Morelos con Allende y Nava.

El hombre, identificado como Pablo Horacio Palos Hernández, viajaba en una motocicleta cuando ocurrió el percance. Debido a la hierba crecida en el lugar, automovilistas no lograron verlo, hasta que un ciclista dio aviso al 911, activando de inmediato a los cuerpos de auxilio.

Al arribar al sitio, los paramédicos encontraron a Palos Hernández debajo de la motocicleta, con quemaduras de segundo y tercer grado en ambos pies —uno de ellos con exposición ósea—, lesiones en el abdomen y un cuadro de deshidratación severa. Fue estabilizado y trasladado al Hospital General de Allende para recibir atención especializada.