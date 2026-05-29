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Coahuila

Allende recibirá la Rodada Turística del XXI Aniversario del Piedras Negras Biker Fest

Motociclistas de la región participarán en una jornada de convivencia que incluirá exhibiciones, música y actividades para toda la familia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 mayo, 2026 - 02:58 p.m.
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      Allende, Coah.– Este sábado 30 de mayo, el municipio será sede de la llegada de la tradicional Rodada Turística del XXI Aniversario del Piedras Negras Biker Fest, evento que reunirá a motociclistas y visitantes de distintos municipios de la región norte de Coahuila.

      La formación de motocicletas iniciará a las 11:00 de la mañana en el Paseo del Río de Piedras Negras, teniendo programada su llegada a Allende alrededor de las 12:30 del mediodía, donde serán recibidos como parte de las actividades del evento.

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      La Rodada Turística del Biker Fest comenzará en Piedras Negras

      Durante la jornada se realizarán distintas actividades para las y los asistentes, entre ellas exhibición de stunt riders en la Plaza Principal de Allende a partir de la 1:30 de la tarde, además de música y actividades biker programadas durante el día.

      Actividades para motociclistas y familias en Allende

      Se invitó a las familias de Allende a disfrutar de este ambiente de convivencia y turismo con responsabilidad, así como a tomar precauciones al circular por las vialidades donde estará transitando la rodada.

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