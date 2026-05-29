Allende recibirá la Rodada Turística del XXI Aniversario del Piedras Negras Biker Fest

Allende, Coah.– Este sábado 30 de mayo, el municipio será sede de la llegada de la tradicional Rodada Turística del XXI Aniversario del Piedras Negras Biker Fest, evento que reunirá a motociclistas y visitantes de distintos municipios de la región norte de Coahuila.

La formación de motocicletas iniciará a las 11:00 de la mañana en el Paseo del Río de Piedras Negras, teniendo programada su llegada a Allende alrededor de las 12:30 del mediodía, donde serán recibidos como parte de las actividades del evento.

La Rodada Turística del Biker Fest comenzará en Piedras Negras

Durante la jornada se realizarán distintas actividades para las y los asistentes, entre ellas exhibición de stunt riders en la Plaza Principal de Allende a partir de la 1:30 de la tarde, además de música y actividades biker programadas durante el día.

Actividades para motociclistas y familias en Allende

Se invitó a las familias de Allende a disfrutar de este ambiente de convivencia y turismo con responsabilidad, así como a tomar precauciones al circular por las vialidades donde estará transitando la rodada.